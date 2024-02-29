Фабрицио Романо рассказал о вариантах продолжения карьеры тренера «Байера» Хаби Алонсо

Итальянский инсайдер Фабрицио Романо поделился информацией о будущем главного тренера леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо после завершения текущего сезона. По словам журналиста, одним из наиболее вероятных вариантов продолжения его карьеры является переход в мюнхенскую «Баварию».

«Преимущество «Баварии» в том, что у неё уже есть действующая структура и чёткие идеи, как представить свой проект Хаби Алонсо и другим кандидатам. Алонсо также хочет уделить немного времени, чтобы сосредоточиться на историческом сезоне в леверкузенском «Байере». Некоторые люди в Леверкузене надеются, что есть шанс, что Алонсо останется в клубе ещё на год, но моё мнение после общения с некоторыми источниками таково, что это будет очень сложно. «Бавария» и «Ливерпуль» будут очень активно вести переговоры», — сообщил Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

42-летний испанский специалист Хаби Алонсо возглавляет «Байер» из Леверкузена с октября 2022 года. «Аспириновые» лидируют в Бундеслиге, набрав 61 очко в 23 матчах при отсутствии поражений. Отрыв «Байера» от идущей на втором месте мюнхенской «Баварии» составляет восемь очков.