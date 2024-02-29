Быстров назвал фаворита матча 19-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак»

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров назвал своего фаворита в ближайшем матче красно-белых и сине-бело-голубых. По мнению Быстрова, явным претендентом на победу является «Зенит». Также экс-футболист выделил игроков «Зенита» и «Спартака», которые должны проявить себя в предстоящем матче.

«Зенит» — явный фаворит, он играет при своих болельщиках. Идеальное поле, закрытый стадион, будет присутствовать атмосфера праздника, может быть, будет аншлаг, в Петербурге давно не было футбола.

У «Спартака» должны себя проявить Зиньковский, Промес и Игнатов, в «Зените» любой может принести пользу. За новичками особо не следил, для них прекрасная возможность себя показать», — сказал Быстров в программе «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».

Напомним, матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 «Зенит» — «Спартак» состоится 2 марта в Санкт-Петербурге. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 по московскому времени.