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«Манчестер Юнайтед» выиграл шесть из последних семи матчей

«Манчестер Юнайтед» выиграл шесть из последних семи матчей
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В среду, 28 февраля, «Манчестер Юнайтед» на выезде оказался сильнее «Ноттингем Форест» в матче 1/8 финала Кубка Англии — 1:0. Подопечные Эрика тен Хага одержали шесть побед в семи последних матчах во всех турнирах. Манкунианцы ещё ни разу не проигрывали в 2024 году.

На протяжении последних семи матчей во всех турнирах «красные дьяволы» обыгрывали такие команды, как «Ньюпорт» (4:2), «Вулверхэмптон» (4:3), «Вест Хэм» (3:0), «Астон Вилла» (2:1) и «Лутон Таун» (2:1) и «Ноттингем Форест» (1:0). Также подопечные тен Хага уступили «Фулхэму» (1:2).

Свой следующий матч «Манчестер Юнайтед» проведёт в воскресенье, 3 марта. Манкунианцы на выезде встретятся с «Манчестер Сити» в рамках 27-го тура АПЛ. Начало игры — в 18:30 мск.

Англия - Премьер-лига . 27-й тур
03 марта 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Турнирная таблица АПЛ - 2023/2024
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