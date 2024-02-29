Глава «Зенита» Медведев: на матче со «Спартаком» ожидаем больше 50 тысяч зрителей

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал, что санкт-петербургский клуб ожидает более 50 тысяч зрителей на матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».

«Ожидаем 50 тысяч плюс посетителей», — приводит слова Медведева «Спорт-экспресс».

Напомним, «Зенит» сыграет со «Спартаком» 2 марта на домашней арене. Начало встречи — в 19:30 мск. Первую часть нынешнего сезона сине-бело-голубые завершили на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 36 очков по результатам 18 проведённых встреч. «Спартак», в свою очередь, располагается на пятом месте. Подопечные Гильермо Абаскаля набрали 30 очков. Матч первого круга между красно-белыми и «Зенитом» завершился победой команды Сергея Семака со счётом 3:1.