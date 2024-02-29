Федерико Димарко вошёл в топ-4 защитников из европейских лиг по результативности

Левый защитник «Интера» Федерико Димарко отметился забитым мячом в перенесённом матче 21-го тура итальянской Серии А с «Аталантой» (4:0). Таким образом, итальянский игрок обороны вошёл в топ-4 защитников из пяти лучших европейских чемпионатов, имеющих на своём счету не менее 10 голевых действий в лиге. У Димарко четыре гола и шесть ассистов в 21 матче нынешнего розыгрыша Серии А.

Среди защитников топ-5 лиг больше результативных действий в нынешних чемпионатах совершили лишь три футболиста – Алехандро Гримальдо из «Байера» (8+9), Жереми Фримпонг из «Байера» (7+6) и Киран Триппьер из «Ньюкасла» (1+10).

Димарко находится в системе «Интера» с 2004 года. В нынешнем сезоне защитник провёл за «нерадзурри» 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и восемью результативными передачами. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.