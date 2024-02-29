Новый совладелец «Манчестер Юнайтед» намерен приобрести воспитанника «Челси»

«Манчестер Юнайтед» в предстоящее летнее трансферное окно попытается подписать флангового защитника «Ньюкасла» Валентино Ливраменто, сообщает 90min. Напомним, футболист находился в системе лондонского «Челси» с 2009 по 2021 год.

По информации источника, в услугах 21-летнего игрока обороны заинтересовано новое руководство клуба. Совладелец «красных дьяволов» Джим Рэтклифф является большим поклонником таланта молодого игрока и предпримет всё возможное для его подписания летом. Отмечается, что Рэтклифф удивлён, почему манкунианцы не приобрели защитника летом 2023 года, когда он был доступен за € 35-40 млн.

Ливраменто выступает за «Ньюкасл» с августа прошлого года. В нынешнем сезоне защитник провёл за «сорок» 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.

Ранее стало известно об интересе «Манчестер Юнайтед» к полузащитнику сборной Дании.