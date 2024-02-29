«Манчестер Юнайтед» определился со сроками для принятия решения по будущему Гринвуда

Руководство «Манчестер Юнайтед» определилось с крайним сроком принятия решения по будущему форварда Мэйсона Гринвуда, выступающего на данный момент за «Хетафе» на правах годичной аренды. Об этом сообщает Mirror.

По информации источника, боссы манкунианцев окончательно определятся о дальнейшем пребывании в клубе нападающего до конца мая этого года. Совладелец «красных дьяволов» Джим Рэтклифф не исключает, что 22-летний футболист может начать всё с чистого листа в английском клубе.

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В нынешнем сезоне Гринвуд провёл 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился семью голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с «Манчестер Юнайтед» действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 7,5 млн. Ранее сообщалось о нежелании Гринвуда возвращаться в «МЮ».