Титов: надеюсь, Угальде станет для «Спартака» тем Промесом, которого мы помним

Бывший хавбек «Спартака» и сборной России Егор Титов высказался о костариканском нападающем красно-белых Манфреде Угальде.

«Всё покажет его статистика. Я могу предположить, но это будет неправильно, потому что это будет «или-или». Я уже говорил, что Угальде — очень интересный и мастеровитый футболист. Это было видно по его первому касанию мяча. Надеюсь, что он станет для «Спартака» тем Промесом, которого мы помним и который сегодня достойно защищает цвета клуба. По тем матчам, которые я видел отрывки, видно, что Угальде — мастер своего дела, антипод Соболева», — приводит слова Титова Metaratings.ru.

Напомним, о переходе Угальде из «Твенте» «Спартак» объявил 29 января. В нынешнем сезоне 21-летний костариканский нападающий провёл 25 матчей за нидерландскую команду во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и семью результативными передачами. Рыночная стоимость футболиста, по данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, составляет € 5 млн. Отметим, что первую часть сезона-2023/2024 Российской Премьер-Лиги «Спартак» завершил на пятом месте в таблице, набрав 30 очков по результатам 18 проведённых встреч. В следующем матче внутреннего первенства красно-белые сыграют с «Зенитом» на выезде.