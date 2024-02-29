Тренер «Саутгемптона» Мартин прокомментировал поражение от «Ливерпуля»
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Главный тренер «Саутгемптона» Рассел Мартин высказался по итогам игры 1/8 финала Кубка Англии с «Ливерпулем» (0:3).
«Я не думаю, что счёт 0:3 в полной мере отражает то, что происходило на поле. Мы должны были вести 1:0 или 2:0 ещё до того, как соперник приблизился к нашим воротам. Игра была невероятной. Разница заключается в том, что их вратарь сделал несколько невероятных сейвов. Конечно, мы расстроены. Мы создали пять или шесть больших моментов, которые нельзя было упускать», — приводит слова Мартина издание Liverpool Echo.
Напомним, в состоявшемся вчера, 28 февраля, матче «Ливерпуль» одержал победу благодаря двум молодым нападающим Льюису Куману и Джейдену Даннсу. В 1/4 финала Кубка Англии мерсисайдцы сыграют с «Манчестер Юнайтед».
Кубок Англии . 1/8 финала
28 февраля 2024, среда. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
3 : 0
Саутгемптон
Саутгемптон
1:0 Кумас – 44' 2:0 Даннс – 73' 3:0 Даннс – 88'
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