Михаил Мудрик забил за «Челси» впервые за два месяца
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Вингер «Челси» Михаил Мудрик забил гол в ворота «Лидс Юнайтед» в матче 1/8 финала Кубка Англии, откликнувшись на передачу Рахима Стерлинга на 37-й минуте. Этот мяч стал для украинца первым в составе «синих» за последние два месяца. Ранее атакующий игрок поразил ворота «Кристал Пэлас» (2:1) в матче 19-го тура АПЛ. Это произошло в среду, 27 декабря.
Кубок Англии . 1/8 финала
28 февраля 2024, среда. 22:30 МСК
Челси
Лондон
Перерыв
2 : 1
Лидс Юнайтед
Лидс
0:1 Джозеф – 8' 1:1 Джексон – 15' 2:1 Мудрик – 37'
Напомним, Мудрик перешёл в «Челси» в январе прошлого года за € 70+30 млн. В этом сезоне вингер провёл за «синих» 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2031 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.
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