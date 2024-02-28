Михаил Мудрик забил за «Челси» впервые за два месяца

Вингер «Челси» Михаил Мудрик забил гол в ворота «Лидс Юнайтед» в матче 1/8 финала Кубка Англии, откликнувшись на передачу Рахима Стерлинга на 37-й минуте. Этот мяч стал для украинца первым в составе «синих» за последние два месяца. Ранее атакующий игрок поразил ворота «Кристал Пэлас» (2:1) в матче 19-го тура АПЛ. Это произошло в среду, 27 декабря.

Напомним, Мудрик перешёл в «Челси» в январе прошлого года за € 70+30 млн. В этом сезоне вингер провёл за «синих» 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2031 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.