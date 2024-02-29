Бекхэм: в мире нет игрока, который любил бы «Барселону» так сильно, как Месси

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Милана», а ныне совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм высказался о нападающем американской команды Лионеле Месси.

«Я бы хотел, чтобы Месси жил в Майами после завершения карьеры. Но Лео говорит мне, что думает только о том, чтобы жить рядом с «Камп Ноу». Нет игрока, который любил бы «Барселону» так сильно, как он. На его ноге и даже на бутылке с водой, из которой он пьёт, есть логотип «Барселоны», символизирующий его сильную любовь к клубу», — приводит слова Бекхэма Som I Serem FCB в социальной сети X (ранее Twitter).

Месси выступает за «Интер Майами» с июля 2023 года. В прошлом сезоне форвард провёл за клуб из МЛС 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с нынешней командой действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.