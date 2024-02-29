Уткин оценил шансы «Спартака» в матче с «Зенитом»

Известный спортивный журналист и комментатор Василий Уткин высказался в преддверии матча «Зенита» и «Спартака» в рамках чемпионата России. По его мнению, у «Спартака» мало шансов на победу.

«Центральный матч первого тура, разумеется, «Зенит» — «Спартак». Если честно, я не очень вижу шанса здесь у «Спартака». Посмотрим, может быть, я ошибаюсь. Тем более, что прогнозы на первый после большой паузы тур всегда очень и очень неблагонадёжное занятие», — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.

Напомним, матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 «Зенит» — «Спартак» состоится 2 марта в Санкт-Петербурге. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 по московскому времени.