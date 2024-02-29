Агент Секу Траоре: было обидно, что Смолов отказался от перехода в «Вест Хэм»

Агент Секу Траоре рассказал, что ему было обидно из-за неосуществлённого трансфера нападающего Фёдора Смолова в «Вест Хэм» в 2018 году.

«Я получил предложение от английского клуба, обсуждал его с агентом Фёдора Германом Ткаченко. Сначала «Вест Хэм» предложил £ 10 млн (€ 11,7 млн) — «Краснодар» ответил отказом. Следующее предложение было уже £ 11 млн (€ 12,0 млн) — краснодарцы снова ответили отказом, потому что хотели получить € 14-15 млн. Смолов же в это время считал, что может получить предложение от более именитого клуба из Европы. На тот момент Фёдору было 28 лет — идеальный возраст, чтобы уехать на пике формы, но он отказался — и мне было обидно. После в каком-то из интервью он признался, что пожалел об отказе от предложения из «Вест Хэма», — приводит слова Траоре «Матч ТВ».

Напомним, Смолов играл за «Краснодар» с 2015 по 2018 год. Летом 2018-го российский нападающий перебрался в «Локомотив», а в 2022 году стал игроком «Динамо». Действующий контракт 34-летнего Фёдора с бело-голубыми рассчитан до конца июня 2024 года. В нынешнем сезоне нападающий провёл 21 матч с учётом всех соревнований, забил пять мячей и сделал четыре результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Смолова в € 2,8 млн. «Динамо» после 18 проведённых матчей Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона располагается на третьем месте в турнирной таблице. Подопечные Марцела Лички набрали 32 очка. В следующей игре внутреннего первенства бело-голубые сыграют с «Локомотивом» на домашней арене. Матч состоится 3 марта и начнётся в 16:30 мск.