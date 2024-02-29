Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Б — Атлетико М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Пытавшийся покончить с собой экс-игрок «Локо» Бека-Бека выписан из больницы — L’Equipe

Пытавшийся покончить с собой экс-игрок «Локо» Бека-Бека выписан из больницы — L’Equipe
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Локомотива», а ныне игрок «Ниццы» Алексис Бека-Бека, пытавшийся покончить с собой, выписан из больницы, сообщает L’Equipe.

Напомним, в конце сентября экс-футболист «Локомотива» Алексис Бека-Бека угрожал покончить жизнь самоубийством, стоя на краю моста Маньян, расположенного на трассе в Ницце.

22-летний Бека-Бека стал игроком «Локомотива» в 2021 году, перейдя из «Кана» за € 6 млн (данные Transfermarkt). В 28 матчах за московскую команду полузащитник отдал четыре результативные передачи. Проявить себя в составе железнодорожников француз не смог, за что подвергся критике. 1 августа 2022 года «Локомотив» объявил о продаже Бека-Бека в «Ниццу» за € 12 млн. Ещё миллион полагается железнодорожникам в качестве бонусов. Сейчас у футболиста действует контракт с «Ниццей», который рассчитан до 2027 года.

Материалы по теме
«Лион» обыграл «Ниццу» в матче 22-го тура чемпионата Франции
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android