Агент Кассьерры Траоре: надеюсь, вскоре ФИФА и УЕФА вернут Россию на международную арену

Агент полузащитника «Зенита» Матео Кассьерры Секу Траоре надеется, что УЕФА и ФИФА поменяют принятое ранее решение и позволят российским сборным и клубам вернуться на международную арену.

«Данное решение (об отстранении. — Прим. «Чемпионата») сложно назвать спортивным — это уже политика. Клуб — это игроки, люди, спортивный менеджмент. Они просто играют, занимаются футболом, наслаждаются им. Это их работа, где они не принимают никаких политических решений. Надеюсь, что в скором времени ФИФА и УЕФА поменяют своё решение и вернут Россию на международную арену», — приводит слова Траоре «Матч ТВ».

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире. Аналогичное отстранение наблюдается и во многих других видах спорта, помимо футбола. Отметим, что 21 марта сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Сербии. Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо имени Льва Яшина» и начнётся в 20:00 мск.