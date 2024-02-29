Тренер «ПСЖ» Энрике объяснил свои слова о необходимости играть без Мбаппе

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике объяснил свои слова об умении играть без форварда Килиана Мбаппе. Напомним, испанский специалист заявил об этом после матча 23-го тура французской Лиги 1 с «Ренном» (1:1). Мбаппе появился на поле с первых минут и был заменён на 65-й.

«Когда я сказал, что привык играть без Мбаппе, это было всего лишь послематчевым размышлением. Это наша реальность на данный момент. У меня в арсенале должны быть лучшие тактические решения для команды не только на сегодняшний день, но и на ближайшее будущее», — приводит слова Энрике Le Parisien.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. 25-летний футболист выиграл с парижанами 13 трофеев. В нынешнем сезоне форвард провёл 31 матч во всех турнирах, в которых отметился 32 голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн.