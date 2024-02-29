Директор МИД Захарова отреагировала на задержание Промеса в ОАЭ

Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации (МИД России) Мария Захарова высказалась о задержании нападающего «Спартака» Квинси Промеса на пограничном контроле в аэропорту Дубая.

«Ни в посольство России в Абу-Даби, ни в генеральное консульство России в Дубае, где произошло предполагаемое задержание, представители «Спартака» пока не обращались», — сказала Захарова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Промес стал единственным игроком «Спартака», который не прошёл пограничный контроль.

14 февраля Промеса признали виновным по делу о контрабанде крупной партии наркотиков и приговорили к шести годам тюремного заключения. Ранее футболиста приговорили к 1,5 года лишения свободы из-за поножовщины с двоюродным братом. Таким образом, общий срок тюремного приговора Промеса — 7,5 года под стражей. При этом сам футболист не приезжал на судебные заседания по своим уголовным делам.