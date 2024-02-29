Глава «Торпедо» — о возможном матче «Спартака» в «Лужниках»: поле в очень слабом состоянии

Президент московского «Торпедо» Александр Волнушкин рассказал о состоянии газона на поле стадиона «Лужники», а также высказался о возможном проведении на арене матча «Спартак» — «Факел».

«Надо сказать, что поле в «Лужниках» пока в очень слабом состоянии. Мы очень надеемся, что к 11-му числу, когда начнутся наши домашние матчи, оно будет идеальное. Но мы не можем об этом говорить, если 10 марта там сыграет «Спартак». Ещё я не знаю, как можно за день перестроиться с точки зрения правил безопасности, потому что у «Торпедо» и «Спартака» они разные», — сказал Волнушкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, ранее комиссия РПЛ по оценке качества футбольных полей пришла к выводу о несоответствии футбольного поля «Лукойл Арены» регламенту РПЛ и стандартам РФС и временной приостановке проведения футбольных матчей. Таким образом, красно-белые не смогут провести матч в рамках 20-го тура чемпионата с «Факелом» на своей арене, который должен будет состояться 10 марта.