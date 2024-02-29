«Атлетик» — «Атлетико»: стали известны стартовые составы команд на полуфинал Кубка Испании

Сегодня, 29 февраля, состоится ответный полуфинальный матч Кубка Испании, в котором встретятся «Атлетик» и мадридский «Атлетико». Игра пройдёт на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао. В качестве главного арбитра встречи выступит Хуан Мартинес Мунуэра. Матч начнётся в 23:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Атлетик»: Ахирресабала, Мартинес, Паредес, Вивиан, де Маркос, Прадос, Эчеберия, И. Уильямс, Сансет, Н. Уильямс, Гурусета.

«Атлетико»: Облак, Савич, Витсель, Эрмосо, Лино, Молина, Де Пауль, Коке, Льоренте, Корреа, Мората.

Напомним, первый полуфинальный матч завершился победой «Атлетика» со счётом 1:0. Единственный гол в той встрече забил нападающий Алекс Беренгер.

В 1/4 финала этого турнира мадридский клуб обыграл «Севилью» со счётом 1:0. В свою очередь, «Атлетик» одержал победу в матче с «Барселоной», обыграв сине-гранатовых в дополнительное время со счётом 4:2.

Действующим обладателем Кубка Испании является мадридский «Реал».