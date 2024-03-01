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«Атлетик» — «Атлетико»: Гурусета забил третий гол в матче

«Атлетик» — «Атлетико»: Гурусета забил третий гол в матче
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В эти минуты идёт ответный полуфинальный матч Кубка Испании, в котором встречаются «Атлетик» и мадридский «Атлетико». Игра проходит на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао. В качестве главного арбитра встречи выступает Хуан Мартинес Мунуэра. На момент выхода новости счёт 3:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Кубок Испании . 1/2 финала. 2-й матч
29 февраля 2024, четверг. 23:30 МСК
Атлетик Б
Бильбао
2-й тайм
3 : 0
Атлетико М
Мадрид
1:0 Уильямс – 13'     2:0 Уильямс – 42'     3:0 Гурусета – 61'    

Счёт разгромным на 61-й минуте сделал Горка Гурусета, забив третий мяч в ворота Яна Облака.

Ранее, на 13-й минуте встречи счёт в матче открыл нападающий «Атлетика» Иньяки Уильямс. На 42-й минуте преимущество «Атлетика» удвоил нападающий Нико Уильямс.

Напомним, первый полуфинальный матч завершился победой «Атлетика» со счётом 1:0. Единственный гол в той встрече забил нападающий Алекс Беренгер.

В 1/4 финала этого турнира мадридский клуб обыграл «Севилью» со счётом 1:0. В свою очередь, «Атлетик» одержал победу в матче с «Барселоной», обыграв сине-гранатовых в дополнительное время со счётом 4:2.

Действующим обладателем Кубка Испании является мадридский «Реал».

Календарь Кубка Испании
Турнирная сетка Кубка Испании
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