Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сельта — Альмерия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Геннадий Орлов назвал самых одарённых футболистов «Зенита» за 60 лет

Геннадий Орлов назвал самых одарённых футболистов «Зенита» за 60 лет
Аудио-версия:
Комментарии

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов назвал самых одарённых футболистов «Зенита» за последние 60 лет.

«Я «Зенит» с 1966 года знаю. В первую очередь назову Владимира Казачёнка. Он был фантастически физически сильным и очень обучаемым. Голубева, центрального защитника, Лобановский два года звал в Киев, а Володя не ушёл. Точный пас, чтение игры — супер. А третий — Серёга Дмитриев. Он же стал чемпионом и с «Зенитом», и с ЦСКА, а потом его ещё Романцев взял под Лигу чемпионов в «Спартак». И, конечно, очень талантливым был Юра Желудков. И у него был поставлен удар. В нашем футболе это проблема. Аршавин по футбольному интеллекту первый. А эти ребята были прежде всего физически одарённые и хорошо играли в тот, советский футбол», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Материалы по теме
«Может, лет в 50-60 Дзюба прозреет». Геннадий Орлов — про «Зенит» — «Спартак» и не только
Эксклюзив
«Может, лет в 50-60 Дзюба прозреет». Геннадий Орлов — про «Зенит» — «Спартак» и не только
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android