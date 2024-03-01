Геннадий Орлов назвал самых одарённых футболистов «Зенита» за 60 лет

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов назвал самых одарённых футболистов «Зенита» за последние 60 лет.

«Я «Зенит» с 1966 года знаю. В первую очередь назову Владимира Казачёнка. Он был фантастически физически сильным и очень обучаемым. Голубева, центрального защитника, Лобановский два года звал в Киев, а Володя не ушёл. Точный пас, чтение игры — супер. А третий — Серёга Дмитриев. Он же стал чемпионом и с «Зенитом», и с ЦСКА, а потом его ещё Романцев взял под Лигу чемпионов в «Спартак». И, конечно, очень талантливым был Юра Желудков. И у него был поставлен удар. В нашем футболе это проблема. Аршавин по футбольному интеллекту первый. А эти ребята были прежде всего физически одарённые и хорошо играли в тот, советский футбол», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.