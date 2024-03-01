Геннадий Орлов: игроки «Зенита» хотели снять Спаллетти

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов рассказал, что игроки «Зенита» хотели добиться отставки Лучано Спаллетти с тренерского мостика.

«Спаллетти был очень внимательным к деталям. Не зря он собрал чемпионский «Наполи». Сейчас там те же игроки, а ничего не получается. И Хвича, уходя с поля, руки тренеру не подаёт, хотя у него ещё контракт года на три. В «Зените» тоже был нехороший момент. Результаты были неважные, началось брожение, и футболисты захотели снять Спаллетти.

Если не ошибаюсь, это был март. Но руководство тогда заняло сторону тренера, а не игроков. Футболистам сказали: «Ребята, у вас ничего не выйдет. Спаллетти — главный». И я повторил эту фразу в репортаже. Она вроде бы и незаметно для зрителей прошла, но игроки-то всё поняли. И сразу как-то все успокоились и выиграли чемпионат. В командах всегда бывает такая закваска. Когда «Зенит» в 1984 году стал чемпионом, в «Спартаке» тоже что-то такое происходило. Бесков даже один или два раза не поехал с командой на выезд. Но потом они через это прошли, объединились и заняли второе место», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.