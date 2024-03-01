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Юрист ответил, есть ли у Промеса шансы избежать экстрадиции после ареста в ОАЭ

Юрист ответил, есть ли у Промеса шансы избежать экстрадиции после ареста в ОАЭ
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Юрист Андрей Князев рассказал, есть ли у нападающего «Спартака» Квинси Промеса шансы избежать экстрадиции после ареста в ОАЭ.

«Думаю, если Промеса вдруг заберут в тюрьму, то там можно будет выйти под залог. Но шансов не так много. Было бы больше, если бы он был на территории нашей страны. Промес может заявить, что это политическая ситуация. ОАЭ не могут не выдавать, но какие-то судебные возможности по отсрочке у Промеса есть.

Так не должно быть, что прокуратура Нидерландов узнаёт о задержании из СМИ. Ведутся переговоры соответствующими правоохранительными органами напрямую. Думаю, прокуратура Нидерландов знала об этом», — сказал Князев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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