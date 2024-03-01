Игрок «Зенита» Родригао: быстро подобрать равноценную замену Малкому и Кузяеву невозможно

Защитник «Зенита» Родригао высказался о покинувших российский клуб нападающем Малкоме и полузащитнике Далере Кузяеве.

«В самом начале (сезона. — Прим. «Чемпионата») мы потеряли Малкома, Далера. Вместе с ними ушло то качество, которое они давали. В плане техники, физики, опыта это были серьёзные потери. Невозможно подобрать равноценную замену быстро. Все эти перестройки, привыкания заняли время. В какое-то время нам удавалось показать лучшую игру, в какое-то нет», – приводит слова Родригао издание «РБ Спорт».

Родригао 28 лет, за «Зенит» он выступает с лета 2022-го. В нынешнем сезоне бразилец провёл 12 матчей во всех турнирах и забил один гол. Действующий контракт футболиста с «Зенитом» рассчитан до конца июня 2025 года и предусматривает опцию продления ещё на 12 месяцев. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Родригао в € 7 млн. Напомним, сине-бело-голубые завершили первую часть нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги на втором месте в турнирной таблице, набрав 36 очков. В следующем матче внутреннего первенства команда Сергея Семака сыграет со «Спартаком» на домашней арене. Игра состоится 2 марта и начнётся в 16:30 мск.