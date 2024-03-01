Деменко считает, что «Спартак» продолжит бороться за Промеса после ареста в ОАЭ

Бывший футболист Максим Деменко высказался о задержании нападающего «Спартака» Квинси Промеса на пограничном контроле в аэропорту Дубая. Ранее сообщалось, что Промес попал в ДТП во время зимних сборов в ОАЭ и скрылся с места аварии.

«Я думаю, что за Промеса будут бороться в «Спартаке», так как понимают, что такой футболист им нужен. Поэтому здесь скорее всего рассматривается вопрос на уровне правительства. В любом случае Промес – потеря для «Спартака». Квинси на сборах себя хорошо показывал и забивал мячи», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Завтра, 2 марта, в матче 19-го тура чемпионата России «Спартак» на выезде встретится с «Зенитом». Начало игры — в 19:30 мск.