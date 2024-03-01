«Лацио» — «Милан»: текстовая онлайн-трансляция матча Серии А начнётся в 22:45

В матче 27-го тура итальянской Серии А встретятся «Лацио» и «Милан». Команды будут играть на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Марко Ди Белло. Начало игры — в 22:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В матче первого круга чемпионата Италии «Милан» дома обыграл «Лацио» со счётом 2:0. В составе хозяев отличились нападающие Кристиан Пулишич и Ноа Окафор. Встреча состоялась 30 сентября 2023 года.

«Милан» занимает третье место в турнирной таблице Серии А сезона-2023/2024. Команда набрала 53 очка за 26 матчей. «Лацио» находится на восьмой строчке, заработав 40 очков. Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет миланский «Интер» (69).