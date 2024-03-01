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«Мечта». Задержанный в ОАЭ Промес оставил комментарий под публикацией рэп-певицы в соцсети

«Мечта». Задержанный в ОАЭ Промес оставил комментарий под публикацией рэп-певицы в соцсети
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Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес оставил комментарий под публикацией американской рэп-исполнительницы Табаты Робинсон, более известной под псевдонимом DreamDoll, уже после того, как он был задержан полицией на пограничном контроле в аэропорту Дубая.

Фото: Социальные сети DreamDoll

«Мечта», — написал на испанском Промес в социальной сети певицы, сопроводив комментарий эмодзи с сердечками.

Ранее появлялась информация, что Промес и Робинсон находятся в романтических отношениях.

Напомним, 14 февраля Промеса признали виновным по делу о контрабанде крупной партии наркотиков и приговорили к шести годам тюремного заключения. Ранее футболиста приговорили к 1,5 года лишения свободы из-за поножовщины с двоюродным братом. Таким образом, общий срок тюремного приговора Промеса — 7,5 года под стражей. При этом сам футболист не приезжал на судебные заседания по своим уголовным делам.

Также ранее появилась информация, что Промес во время зимних учебно-тренировочных сборов «Спартака» в ОАЭ попал в ДТП и скрылся с места аварии.

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