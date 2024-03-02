Коди Гакпо: один из секретов Клоппа — это вселять в футболистов веру в победу

Нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо высказал мнение относительного того, как складывается сезон для его команды, а также поделился мнением о главном тренере Юргене Клоппе.

«Когда сезон начался, у «Ливерпуля» все шло хорошо, и мы уже чувствовали, что этот сезон может стать особенным. Мы в команде сказали друг другу: «Не заглядывай вперед, сохраняй концентрацию, продолжай усердно работать и делай то, что мы всегда делаем».

Мы знали, что будет тяжело, у нас будут некоторые препятствия — у нас они есть сейчас из-за травм, — но мы всегда стараемся держаться вместе и продолжать двигаться вперед.

В чем секрет «Ливерпуля»? Одна из особенностей Клоппа — это вселять в нас веру в то, что мы сможем победить, даже несмотря на то, что у нас тяжелые времена из-за травм, без действительно хороших игроков, которые действительно важны для команды», — приводит слова Гакпо Sky Sports.