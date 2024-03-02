«Если что-то случится, можно её продать». Глушаков рассказал об обмене футболками с Месси

Полузащитник армянского «Урарту» и экс-хавбек московского «Спартака» и сборной России Денис Глушаков рассказал, как поменялся футболками с нападающим сборной Аргентины Лионелем Месси.

«Ну это был товарищеский матч, перед чемпионатом мира 2022 года, матч на стадионе «Лужники», был перерыв и так мы обменялись футболками с Лео. Она у меня дома лежит, в сейфе на чёрный день, на всякий случай. Его футболки продают за очень дорого. Иногда в шутку говорю, что, если что-то случится, можно её всегда продать», — приводит слова Глушакова официальный сайт «Урарту».

37-летний полузащитник Денис Глушаков завершил выступления за сборную России в марте 2018 года. 11 ноября 2017 года сборная России провела на московском стадионе «Лужники» товарищеский матч со сборной Аргентины, который был частью подготовки национальной команды к домашнему Чемпионату мира — 2018. Игра завершился победой Аргентины со счётом 1:0, Глушаков и аргентинский форвард Лионель Месси провели полный матч.