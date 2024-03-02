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Инфантино заявил, что ФИФА выступает против введения синих карточек

Инфантино заявил, что ФИФА выступает против введения синих карточек
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Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что организация выступает против введения синих карточек.

«ФИФА категорически против синих карточек. Ни за что», — приводит слова Инфантино The Guardian.

Ранее появилась информация, что новый вид дисциплинарного наказания в виде синей карточки может быть введён в ближайшее время. Данная карточка будет показываться футболистам за преднамеренный фол или проявление несогласия с официальным представителем матча. После этого игроки будут удаляться с поля на 10 минут.

Напомним, Джанни Инфантино впервые был избран президентом ФИФА в 2016 году, набрав во втором туре голосования 115 голосов из 207 возможных. В 2019 году он был переизбран на второй срок, а в 2023-м — на третий.

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