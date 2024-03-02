Инфантино заявил, что ФИФА выступает против введения синих карточек

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что организация выступает против введения синих карточек.

«ФИФА категорически против синих карточек. Ни за что», — приводит слова Инфантино The Guardian.

Ранее появилась информация, что новый вид дисциплинарного наказания в виде синей карточки может быть введён в ближайшее время. Данная карточка будет показываться футболистам за преднамеренный фол или проявление несогласия с официальным представителем матча. После этого игроки будут удаляться с поля на 10 минут.

Напомним, Джанни Инфантино впервые был избран президентом ФИФА в 2016 году, набрав во втором туре голосования 115 голосов из 207 возможных. В 2019 году он был переизбран на второй срок, а в 2023-м — на третий.

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