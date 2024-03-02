Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В прокуратуре Амстердама заявили, что не уведомят СМИ о запросе экстрадиции Промеса из ОАЭ

В прокуратуре Амстердама заявили, что не уведомят СМИ о запросе экстрадиции Промеса из ОАЭ
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба прокуратуры Амстердама, столицы Нидерландов, рассказала, что орган не будет заранее сообщать СМИ в случае запроса экстрадиции нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса.

«Что касается даты суда Промеса в ОАЭ, кто сказал, что она назначена? Мы можем полагаться только на официальные заявления. Если мы попросим об экстрадиции, мы не будем заранее уведомлять средства массовой информации», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Амстердама корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

Ранее сообщалось, что во время зимних учебно-тренировочных сборов «Спартака» в ОАЭ Промес попал в ДТП и скрылся с места аварии. Общий срок тюремного приговора Промеса в Нидерландах — 7,5 года под стражей. Он был приговорён из-за дела о контрабанде крупной партии наркотиков и поножовщины с двоюродным братом.

Материалы по теме
Кем «Спартак» заменит Промеса. Есть как минимум три варианта
Кем «Спартак» заменит Промеса. Есть как минимум три варианта
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android