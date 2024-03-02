В прокуратуре Амстердама заявили, что не уведомят СМИ о запросе экстрадиции Промеса из ОАЭ

Пресс-служба прокуратуры Амстердама, столицы Нидерландов, рассказала, что орган не будет заранее сообщать СМИ в случае запроса экстрадиции нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса.

«Что касается даты суда Промеса в ОАЭ, кто сказал, что она назначена? Мы можем полагаться только на официальные заявления. Если мы попросим об экстрадиции, мы не будем заранее уведомлять средства массовой информации», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Амстердама корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

Ранее сообщалось, что во время зимних учебно-тренировочных сборов «Спартака» в ОАЭ Промес попал в ДТП и скрылся с места аварии. Общий срок тюремного приговора Промеса в Нидерландах — 7,5 года под стражей. Он был приговорён из-за дела о контрабанде крупной партии наркотиков и поножовщины с двоюродным братом.