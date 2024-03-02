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«Манчестер Юнайтед» рассматривает кандидатуры на усиление позиции правого защитника

«Манчестер Юнайтед» рассматривает кандидатуры на усиление позиции правого защитника
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«Манчестер Юнайтед» летом планирует приобрести игрока на позицию правого защитника в качестве замены Аарону Ван-Биссаке. Об этом сообщает журналист Руди Галетти в социальной сети X (ранее Twitter).

Как сообщает источник, переговоры о продлении контракта, который истекает 30 июня 2025 года, с защитником идут медленными темпами, что не устраивает «Манчестер Юнайтед». Сообщается, что клуб планирует продать Ван-Биссаку, чтобы исключить его уход в качестве свободного агента.

В числе кандидатов на усиление позиции правого защитника рассматриваются защитник «Интера» Дензел Думфрис, а также защитник «Байера» Жереми Фримпонг.

В нынешнем сезоне «Манчестер Юнайтед» после 26 туров английской Премьер-лиги занимает шестое место, имея в своем активе 44 очка.

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