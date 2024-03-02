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«Футбол теряет прекрасного игрока». Аллегри — о дисквалификации хавбека «Ювентуса» Погба

«Футбол теряет прекрасного игрока». Аллегри — о дисквалификации хавбека «Ювентуса» Погба
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о четырёхлетней дисквалификации за употребление допинга 30-летнего полузащитника туринского клуба Поля Погба, о которой стало известно 29 февраля.

«Я написал ему сообщение два дня назад. По-человечески мне очень жаль его. Футбол теряет замечательного игрока, которого я имел удовольствие тренировать. К тому же Поль — очень хороший человек», — приводит слова Аллегри сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Напомним, в октябре 2023-го француз провалил сразу два теста. В пробе хавбека туринцев был обнаружен слишком высокий уровень тестостерона. Адвокаты 30-летнего футболиста требовали сокращения его возможной дисквалификации с четырёх до двух лет, однако это не принесло желаемого результата.

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