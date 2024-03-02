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«Уникальный!» Генич иронично отреагировал на решение Абаскаля не посещать матч с «Зенитом»

Спортивный журналист и комментатор Константин Генич отреагировал на новость о том, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль, дисквалифицированный на сегодняшний матч 19-го тура чемпионата России с «Зенитом», будет следить за ходом встречи, находясь на базе московской команды.

«Уникальный!», — написал Генич в своём телеграм-канале, сопроводив сообщение эмодзи человечка, бьющего себя по лицу.

Напомним, матч «Зенит» — «Спартак» пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра матча выступит Сергей Карасёв из Москвы. Время начала игры — 19:30 мск.

Ранее Абаскаль сказал, что цель красно-белых на оставшуюся часть сезона РПЛ заключается в том, чтобы «побеждать и побеждать, биться за цвета и эмблему в каждом без исключения матче».