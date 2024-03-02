Коди Гакпо рассказал об интересе к нему со стороны «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо рассказал, что «Манчестер Юнайтед» проявлял к нему интерес, но он принял решение о переходе в «Ливерпуль».

«Манчестер Юнайтед» вёл переговоры о моём подписании до перехода в «Ливерпуль». Я разговаривал с Эриком тен Хагом, но в итоге перешёл в «Ливерпуль» — и это было лучшим решением для меня», — приводит слова игрока журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Коди Гакпо провёл за «Ливерпуль» 37 матчей, в которых отметился 11 забитыми мячами и пятью голевыми передачами. Ориентировочная стоимость игрока, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 50 млн. «Ливерпуль» после 26 туров английской Премьер-лиги занимает первое место, имея в своём активе 60 очков.