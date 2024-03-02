Чернышенко: «Газпром» занимается разработкой российского аналога симулятора FIFA

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко подтвердил, что российская транснациональная компания «Газпром» занимается разработкой отечественного аналога футбольного симулятора FIFA (ныне EA Sports FC).

«Газпром» уже занимается разработкой своего российского симулятора», — приводит слова Чернышенко «РИА Новости Спорт».

Ранее об этом сообщил президент Всероссийской федерации фиджитал-спорта Никита Нагорный. FIFA — серия компьютерных игр в жанре симулятора футбола, которая разрабатывается студией EA Canada, входящей в состав корпорации Electronic Arts. В 2022 году EA и Международная федерация футбола (ФИФА) объявили о завершении сотрудничества, следующий после FIFA футбольный симулятор от EA носит имя EA Sports FC.