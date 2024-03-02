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Игрок «Краснодара» Батчи ответил на вопрос, как бы смотрелась Россия на Кубке Африки

Игрок «Краснодара» Батчи ответил на вопрос, как бы смотрелась Россия на Кубке Африки
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Ангольский полузащитник «Краснодара» Жоау Батчи считает, что сборная России выглядела бы достойна на прошедшем Кубке африканских наций-2024.

«Я бы с удовольствием посмотрел на матч между нашими сборными. Думаю, что Россия достойно бы выглядела на фоне африканских команд. На ЧМ-2018 ваша сборная проявила себя отлично, в ней много талантливых игроков, некоторые из которых выступают за «Краснодар», — приводит слова Батчи Metaratings.

Напомним, Кубок Африки прошёл с 13 января по 11 февраля. Его победителем стала национальная команда Кот-д'Ивуара, которая была хозяйкой турнира. Жоау Батчи дебютировал за «Краснодар» осенью 2022 года. На его счету 44 матча, четыре забитых мяча и пять результативных передач.

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