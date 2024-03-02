Защитник «Аталанты» Скальвини является трансферной целью нескольких топ-клубов Европы

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Защитник «Аталанты» Джорджио Скальвини привлёк к себе внимание нескольких топ-клубов Европы. Об этом сообщил журналист Экрем Конур в социальной сети X (ранее Twitter).

Отмечается, что летом защитника ходят видеть в своем составе «Ювентус», «Милан», «Интер», «Челси», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», а также мадридский «Реал».

Напомним, что ранее «Аталанта» продлила контракт с 20-летним защитником до 30 июня 2028 года, с зарплатой около € 1,5 млн в год.

В нынешнем сезоне Скальвини провёл за «Аталанту» 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.

На данный момент после 26 сыгранных матчей Серии А «Аталанта» располагается на пятом месте с 46 очками.