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Гришин: у ЦСКА какой-то рок идёт, уже какую игру упускаем в конце встречи

Гришин: у ЦСКА какой-то рок идёт, уже какую игру упускаем в конце встречи
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Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о матче 19-го тура чемпионата России, в котором красно-синие встречались с «Оренбургом» (1:1).

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2024, суббота. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Оренбург
Оренбург
1:0 Мусаев – 81'     1:1 Перес – 90+4'    

«Оренбург» играл от обороны и по большому счёту ждал своих шансов на контратаках. Когда ЦСКА забил гол, думал, что шансов у «Оренбурга» нет, но они забили мяч на 90+4-й минуте. Уже какую игру упускаем, пропуская в конце встречи. Три очка ЦСКА нужны были, чтобы подтянуться к лидирующей группе, хотя бы к тройке-четвёрке. Ничья дома с «Оренбургом» — не очень хороший результат.

Я не думаю, что ЦСКА в конце встречи сел в оборону. У Давилы был шанс при счёте 1:0, ребята атаковали и хотели забить ещё. У ЦСКА какой-то рок идёт. Пропускали в концовке в матчах со «Спартаком», «Зенитом», «Факелом» и я не знаю, как это объяснить. Это обидная ничья и потерянных очков не хватит, чтобы попасть в тройку. Про чемпионство мы уже не говорим. ЦСКА надо собираться с силами и продолжать играть. Далее матч с Самарой, которая проиграла «Ростову» и будет играть на своём поле», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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