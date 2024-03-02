Гришин: у ЦСКА какой-то рок идёт, уже какую игру упускаем в конце встречи

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о матче 19-го тура чемпионата России, в котором красно-синие встречались с «Оренбургом» (1:1).

«Оренбург» играл от обороны и по большому счёту ждал своих шансов на контратаках. Когда ЦСКА забил гол, думал, что шансов у «Оренбурга» нет, но они забили мяч на 90+4-й минуте. Уже какую игру упускаем, пропуская в конце встречи. Три очка ЦСКА нужны были, чтобы подтянуться к лидирующей группе, хотя бы к тройке-четвёрке. Ничья дома с «Оренбургом» — не очень хороший результат.

Я не думаю, что ЦСКА в конце встречи сел в оборону. У Давилы был шанс при счёте 1:0, ребята атаковали и хотели забить ещё. У ЦСКА какой-то рок идёт. Пропускали в концовке в матчах со «Спартаком», «Зенитом», «Факелом» и я не знаю, как это объяснить. Это обидная ничья и потерянных очков не хватит, чтобы попасть в тройку. Про чемпионство мы уже не говорим. ЦСКА надо собираться с силами и продолжать играть. Далее матч с Самарой, которая проиграла «Ростову» и будет играть на своём поле», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.