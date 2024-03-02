Таранов — о возвращении Дзагоева в ЦСКА: Гинер всегда говорил: «Помните, где ваш дом»

Бывший футболист московского ЦСКА Иван Таранов отреагировал на новость о том, что экс-полузащитник армейцев Алан Дзагоев вернулся в стан красно-синих в качестве селекционера клуба.

«Не знаю, как сейчас к этому относиться. Я знаю Алана как игрока, но насколько он хороший селекционер говорить пока рано. Нужно, чтобы прошло какое-то время, чтобы он сделал несколько точечных приобретений — тогда можно оценить работу.

Здорово, что ЦСКА устраивает к себе своих воспитанников. Евгений Леннорович всегда говорил: «Помните, где ваш дом». Думаю, в этом доме найдётся место для всех воспитанников ЦСКА», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Дзагоев играл за ЦСКА с 2008 по 2022 год. За этот период он принял участие в 395 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 77 голами и 93 результативными передачами.