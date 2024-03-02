Шикунов: «Спартак» достойно сыграл с «Зенитом», команда очень хорошо готова

Бывший футболист Александр Шикунов высказался о ничейном результате в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0).

«Забей Игнатов, игра могла бы развернуться. Момент был очень серьёзный. Матч хороший, «Спартак» выглядел достойно. Вопросов никаких нет к «Спартаку». Пока команда очень хорошо готова, сборы провели достойно. Против «Зенита» в Питере и при таких трибунах — достойно. Практически не дали создать моментов», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После этой игры в активе команды из Санкт-Петербурга стало 37 очков. Подопечные Сергея Семака занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка. «Спартак» набрал 31 очко и поднялся на четвёртую строчку в РПЛ.