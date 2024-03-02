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Голы Лукаку и Дибалы помогли «Роме» разгромить «Монцу»

Голы Лукаку и Дибалы помогли «Роме» разгромить «Монцу»
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Сегодня, 2 марта, состоялся матч 27-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Монца» и «Рома». Команды играли на стадионе «Комунале Бриантео» в Монце, Италия. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 20:00 мск. Гости одержали разгромную победу со счётом 4:1.

Италия - Серия А . 27-й тур
02 марта 2024, суббота. 20:00 МСК
Монца
Монца
Окончен
1 : 4
Рома
Рим
0:1 Пеллегрини – 38'     0:2 Лукаку – 42'     0:3 Дибала – 63'     0:4 Паредес – 82'     1:4 Карбони – 87'    

Первый гол в мате был забит на 36-й минуте. Его автором стал полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини. Спустя четыре минут нападающий Ромелу Лукаку удвоил преимущество римлян. На 64-й минуте Пауло Дибала сделал счёт 3:0. На 82-й минуте гости получили право пробить 11-метровый удар, который реализовал Леандро Паредес. На 87-й минуте игрок «Монцы» Андреа Карбони сократил отставание до трёх мячей.

После этой победы в активе «Ромы» стало 47 оков. Команда расположилась на пятой строчке в турнирной таблице Серии А. «Монца» с 36 очками находится на 11 месте.

Турнирная таблица Серии А
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