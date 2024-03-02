Семак: не планировали выпускать Сергеева со «Спартаком», это была знамена на удачу

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о выходе на замену нападающего Ивана Сергеева в матче 19-го тура чемпионата России с московским «Спартаком» (0:0).

«Почему поздно вышел Сергеев? Он пропустил определённое количество времени. И почти не тренировался. Мы не планировали его выпускать. И это была замена скорее на удачу. Это игрок, который может использовать момент», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Семака набрала 37 очков после 19 матчей. «Спартак» находится на четвёртой строчке, заработав 31 очко. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», у которого 39 очков.