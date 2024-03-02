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Тимо Вернер поделился впечатлениями от дебютного гола за «Тоттенхэм»

Тимо Вернер поделился впечатлениями от дебютного гола за «Тоттенхэм»
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Нападающий «Тоттенхэма» Тимо Вернер высказался о дебютном голе за команду, забитом в матче 27-го тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас» (3:1).

«Я хотел отпраздновать, но потом, когда я увидел, что никто не подходит, я вспомнил, что счёт всё ещё только 1:1, и мы должны были забить ещё один гол!» — приводит слова Вернера журналист Бен Джейкобс в социальной сети X (ранее Twitter).

«Тоттенхэм» за 27 туров чемпионата Англии набрал 50 очков. Команда из Лондона занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. На первой строчке находится «Ливерпуль», который набрал 63 очка. Подопечные Юргена Клоппа в матче 27-го тура чемпионата Англии вырвали победу у «Ноттингема» благодаря голу Дарвина Нуньеса на 90+9-й минуте.

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