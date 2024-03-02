Салихова: это ж надо столько трансферных окон провернуть, чтобы ставить Зобнина на фланг

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась об игре капитана красно-белых Романа Зобнина на позиции правого защитника в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (0:0).

«Роман Зобнин провел отличный матч. Это ж надо было столько трансферных окон провернуть, чтобы снова Рому на правый фланг. И он как всегда справился. За всех», — сказала Зарема в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

После этой игры в активе команды из Санкт-Петербурга стало 37 очков. Подопечные Сергея Семака занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка. «Спартак» набрал 31 очко и поднялся на четвёртую строчку в РПЛ.