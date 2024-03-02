Зобнин: «Спартаку» будет не хватать домашнего стадиона в матче с «Факелом»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал новость о том, что матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые встретятся с воронежским «Факелом», пройдёт в «Лужниках».

«Первые ассоциации с «Лужниками» — матч с Испанией, когда мы выиграли со сборной. Это самая главная ассоциация. Безусловно, домашней арены будет не хватать. Думаю, на наш стадион пришло бы больше болельщиков, но имеем, что имеем. Двигаемся дальше», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Сегодня, 2 марта, состоялся матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались петербургский «Зенит» и московский «Спартак». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступал Сергей Карасёв. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Встреча завершилась без забитых мячей — 0:0.