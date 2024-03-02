«Валенсия» – «Реал»: мадридцы пропустили дважды к 30-й минуте

В эти минуты проходит матч 27-го тура испанской Ла Лиги между «Валенсией» и мадридским «Реалом». Команды играют на стадионе «Месталья» в Валенсии. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Хесусом Хиль Мансано. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. На момент написания новости хозяева ведут со счётом 2:0.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Хозяева активно начали игру. И уже к 30-й минуте они создали себе задел в два мяча. Сначала на 27-й минуте Уго Дуро открыл счёт на табло. А спустя три минуты валенсийцы усилиями Романа Яремчука удвоили превосходство.
После 26 туров чемпионата Испании нынешнего сезона мадридский «Реал» занимает первое место, набрав 65 очков. «Валенсия» располагается на девятой строчке, имея на счету 36 очков.
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