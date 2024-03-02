«Валенсия» – «Реал»: мадридцы пропустили дважды к 30-й минуте

В эти минуты проходит матч 27-го тура испанской Ла Лиги между «Валенсией» и мадридским «Реалом». Команды играют на стадионе «Месталья» в Валенсии. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Хесусом Хиль Мансано. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. На момент написания новости хозяева ведут со счётом 2:0.

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Хозяева активно начали игру. И уже к 30-й минуте они создали себе задел в два мяча. Сначала на 27-й минуте Уго Дуро открыл счёт на табло. А спустя три минуты валенсийцы усилиями Романа Яремчука удвоили превосходство.

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После 26 туров чемпионата Испании нынешнего сезона мадридский «Реал» занимает первое место, набрав 65 очков. «Валенсия» располагается на девятой строчке, имея на счету 36 очков.