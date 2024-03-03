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Беллингем из «Реала» был удалён из-за инцидента в концовке матча с «Валенсией» в Ла Лиге

Беллингем из «Реала» был удалён из-за инцидента в концовке матча с «Валенсией» в Ла Лиге
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Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем нецензурно раскритиковал главного судью матча 27-го тура Ла Лиги с «Валенсией» (2:2) Хесуса Хиля Мансано.

Испания - Примера . 27-й тур
02 марта 2024, суббота. 23:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
2 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Дуро – 27'     2:0 Яремчук – 30'     2:1 Винисиус Жуниор – 45+5'     2:2 Винисиус Жуниор – 76'    
Удаления: нет / Беллингем – 90+10'

«Это позор! Мяч уже был в воздухе, это чертов гол! Что ты творишь?» — сказал Беллингем во время разговора с судьей.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Напомним, в компенсированное ко второму тайму время на 99-й минуте полузащитник «Реала» Беллингем забил гол с передачи Браима Диаса, но главный судья Хесус Хиль Мансано не засчитал его, дав свисток о завершении матча за несколько секунд до этого во время подачи в штрафную «Валенсии».

После этого футболисты «Реала» окружили Хиля Мансано и начали с ним спорить. За агрессивное поведение судья показал Беллингему красную карточку.

После 27 туров чемпионата Испании нынешнего сезона мадридский «Реал» занимает первое место, набрав 66 очков. «Валенсия» располагается на девятой строчке, имея на счету 37 очков.

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