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«Это позор». Тчуамени – об инциденте в матче с «Валенсией» в Ла Лиге

«Это позор». Тчуамени – об инциденте в матче с «Валенсией» в Ла Лиге
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Французский полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени отреагировал на результат матча 27-го тура Ла Лиги с «Валенсией» (2:2) после инцидента в компенсированное время второго тайма.

Испания - Примера . 27-й тур
02 марта 2024, суббота. 23:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
2 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Дуро – 27'     2:0 Яремчук – 30'     2:1 Винисиус Жуниор – 45+5'     2:2 Винисиус Жуниор – 76'    
Удаления: нет / Беллингем – 90+10'

«Это позор», – написал Тчуамени после матча в социальной сети X (ранее Twitter).

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Напомним, в компенсированное ко второму тайму время на 99-й минуте полузащитник «Реала» Беллингем забил гол с передачи Браима Диаса, но главный судья Хесус Хиль Мансано не засчитал его, дав свисток о завершении матча за несколько секунд до этого во время подачи в штрафную «Валенсии».

После 27 туров чемпионата Испании нынешнего сезона мадридский «Реал» занимает первое место, набрав 66 очков. «Валенсия» располагается на девятой строчке, имея на счету 37 очков.

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