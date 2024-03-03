«Это позор». Тчуамени – об инциденте в матче с «Валенсией» в Ла Лиге

Французский полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени отреагировал на результат матча 27-го тура Ла Лиги с «Валенсией» (2:2) после инцидента в компенсированное время второго тайма.

«Это позор», – написал Тчуамени после матча в социальной сети X (ранее Twitter).

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Напомним, в компенсированное ко второму тайму время на 99-й минуте полузащитник «Реала» Беллингем забил гол с передачи Браима Диаса, но главный судья Хесус Хиль Мансано не засчитал его, дав свисток о завершении матча за несколько секунд до этого во время подачи в штрафную «Валенсии».

После 27 туров чемпионата Испании нынешнего сезона мадридский «Реал» занимает первое место, набрав 66 очков. «Валенсия» располагается на девятой строчке, имея на счету 37 очков.

Беллингем дразнит Рюдигера во время тренировки «Реала»: