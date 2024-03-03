Футболисты «Реала» подрались в подтрибунном помещении после матча с «Валенсией»

Футболисты «Реала» устроили драку в подтрибунном помещении после матча 27-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» (2:2), сообщает Cadena SER.

По данным источника, футболисты «Реала» Винисиус, Антонио Рюдигер и Даниэль Себальос устроили стычку после матча. Также сообщается, что Орельен Тчуамени сломал телевизионную камеру.

Сам матч завершился судейским скандалом. в конце матча при последней атаке «Реал» забил гол, однако арбитр встречи дал свисток об окончании встречи за несколько секунд до подачи и не засчитал взятие ворот. Футболист «Реала» Джун Беллингем получил красную карточку за споры с арбитром после этого эпизода.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Судья в Эквадоре избил игрока, который полез на него с кулаками