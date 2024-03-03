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Футболисты «Реала» подрались в подтрибунном помещении после матча с «Валенсией»

Футболисты «Реала» подрались в подтрибунном помещении после матча с «Валенсией»
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Футболисты «Реала» устроили драку в подтрибунном помещении после матча 27-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» (2:2), сообщает Cadena SER.

Испания - Примера . 27-й тур
02 марта 2024, суббота. 23:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
2 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Дуро – 27'     2:0 Яремчук – 30'     2:1 Винисиус Жуниор – 45+5'     2:2 Винисиус Жуниор – 76'    
Удаления: нет / Беллингем – 90+10'

По данным источника, футболисты «Реала» Винисиус, Антонио Рюдигер и Даниэль Себальос устроили стычку после матча. Также сообщается, что Орельен Тчуамени сломал телевизионную камеру.

Сам матч завершился судейским скандалом. в конце матча при последней атаке «Реал» забил гол, однако арбитр встречи дал свисток об окончании встречи за несколько секунд до подачи и не засчитал взятие ворот. Футболист «Реала» Джун Беллингем получил красную карточку за споры с арбитром после этого эпизода.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.
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